Marmaris'e Dev Kruvaziyer Geldi

Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' kruvaziyeri, 1736 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Girit Adası'ndan sonra gelen dev yolcu gemisi, limanda gümrük işlemlerinin ardından turistleri tarihi ve turistik yerlerle buluşturdu.

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1736 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz 1736 yolcu ve 743 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Marella Discovery 2"nin gece saatlerinde Alanya'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
