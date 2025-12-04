Haberler

Marmarabirlik'ten 622 milyon TL'lik ödeme

Güncelleme:
Marmarabirlik, ortaklara 5 Aralık'ta gerçekleştireceği 622 milyon TL'lik üçüncü dilim ödeme ile birlikte toplamda 1 milyar 493 milyon TL ödeme yapmış olacak. Ürün alımları devam ediyor ve dördüncü dilim ödeme 19 Aralık'ta yapılacak.

Ürün alımlarına Ekim ayında başlayan Marmarabirlik, ortaklara üçüncü dilim olarak 5 Aralık Cuma günü 622 milyon TL ödeme yapacak. İlk iki dilimde yapılan 871 milyon TL'lik ödeme ile birlikte ortaklara toplam 1 milyar 493 milyon TL ödenmiş olacak.

2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 3 milyar 100 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik'te ödemeler devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 32 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminin ilk iki diliminde 1 milyar 493 milyon TL ödeme yapıldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik'in, 15 Kasım-28 Kasım 2025 tarihleri arası teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 622 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi. Başkan Yıldız, "Gerçekleştirilecek üçüncü dilim ödeme ile birlikte üreticilere toplam 1 milyar 493 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Dördüncü dilim ödemesi ise 19 Aralık'ta gerçekleşecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
