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Marmarabirlik'te Üst Düzey Görev Değişikliği

Marmarabirlik'te Üst Düzey Görev Değişikliği
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Marmarabirlik'te Genel Müdürün emekliye ayrılmasıyla birlikte, Mehmet Ertaş yeni Genel Müdür olarak atandı. Ertaş, uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim ve yeni dönemde güçlü adımlar atmayı hedefliyor.

Dünyanın lider zeytin üreticisi Marmarabirlik'te üst düzey görev değişikliği yaşandı. Genel Müdürün emekliye ayrılmasıyla, Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Ertaş, Marmarabirlik'in yeni Genel Müdürü oldu.

Marmarabirlik'te Genel Müdürün emekli olmasıyla birlikte bayrak değişimi yaşandı. 2007 yılında Marmarabirlik'te müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Ertaş, Genel Müdürlük makamına atandı. 1 Kasım 2024 tarihinde görevinin başına geçen Ertaş, ilk tebriği Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'dan aldı. Başkan Asa, Ertaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Yeni dönemde birlikte daha da güçlü adımlar atmak en büyük arzumuzdur. Kurumumuzda hatırı sayılacak zamandır uyum içinde çalıştığımız Mehmet Ertaş'ın Genel Müdürlük görevinde de başarılı olacağından kuşkumuz yoktur. Marmarabirlik'i tanıyan, uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan Ertaş'ın, Kuruma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

2004 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Mehmet Ertaş, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında Yüksek Lisans derecesi aldı. Ertaş, 2007 yılında Marmarabirlik'te Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2010 yılında Müfettiş unvanını aldı. 2014 yılından itibaren Muhasebe ve Finans Müdürü olarak çalışan Ertaş, Marmarabirlik'te 2017 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin de 12 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ertaş merkezi İspanya'da bulunan Uluslararası Zeytin Konseyi'nde üretici temsilcisi sıfatıyla (UZK) 2010 yılından bu yana ülkemizi temsilen Danışma Komitesi Üyeliği yapıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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