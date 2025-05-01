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Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
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İzmir'de bir markette eriğin tanesi 5 TL'den satışa sunuldu. Alışılmışın dışında taneyle satılması ve yüksek fiyatı vatandaşların tepkisine neden oldu.

İzmir'de bir markette eriğin taneyle satıldığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Tanesinin 5 TL'ye satıldığını görenler "Yok artık!" diyerek duruma tepki gösterdi.

"ALTIN DEĞİL, ERİK"

Eriğin taneyle satılması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. "Altın değil, erik", "Eriği ısırmadan önce senet imzalatıyorlar galiba" gibi yorumlar, fiyatlara tepkilerin ne denli büyük olduğunu ortaya koydu.

İşte gündem olan o etiket;

Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

ehonomi çoh eyiii diye anıranlar alsın yesin madem.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ben pazardan kilosunu 50 ye aldım

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Haber Yorumlarıhatice halil:

marketçi alırken tane ile mi almış? bu markete inceleme başlatılmalı. insanlarla bu kadar da alay edilmez

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