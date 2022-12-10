Marketlere denetime giden ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünler buldu

İstanbul'da tüketiciler market reyonlarında yeni ürünlerin yanında eski tarihi geçmiş ürünlerin de satıldığını iddia ederek şikayet yağdırdı. Şikayetler üzerine denetime çıkan zabıta ekipleri ise gözlerine inanamadı. Raflarda son kullanma tarihi 3 ay, 5 ay hatta 10 ay bile geçmiş ürünlerin olması ekipleri şok etti.

İstanbul'daki marketlerde bu kez de tarihi geçmiş ürünler satıldığı ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Kimi sosyal medyadan tarihi geçmiş ürünlerin fotoğraflarını yayınladı, kimi de ihbar etti.

TARİHİ GEÇMİŞ KOLİ KOLİ ÜRÜN BULUNDU

Tüketicilerin raflarda son kullanım tarihi geçmiş olan ürünler olduğunu iddia etmesi üzerine Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri düğmeye bastı. Marketlere denetime çıkan zabıta ekipleri ise gözlerine inanamadı. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş koli koli ayranlar, kefirler ele geçirildi. Kefirlerin hepsinin çizgi film karakterleri ile bezenmiş ve çocuklara satılacak ürünler olması ise 'pes' dedirtti.

SON KULLANMA TARİHİ 10 AY GEÇMİŞ ÜRÜN BİLE VAR

Ayrıca denetimlerde yine çocukların tüketeceği tarihi geçmiş milkshake ve süt burger gibi ürünler de ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3-5 gün değil, aralarında 3 ay, 5 ay hatta 10 ay bile geçmiş ürünlerin olması herkesi şoke etti. Denetimlerin ardından ellerinde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zabıta amirliğine geri dönen ekipler, raflardan topladıkları kutu kutu peynirleri, kremaları ve muzlu sütleri imha ettiler.

"ÜRÜNLERİ İMHA EDİP CEZA YAZIYORUZ"

Bağcılar Zabıta müdürü Zikri Klıç, yapılan denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün 5-6 mahallede denetim yaptık. Son kullanma tarihi geçen ürünleri topladık. Bu ürünleri imha edip ceza yazıyoruz' dedi. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise vatandaşların sağlığı ile oynayanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.