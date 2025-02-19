Fahiş fiyatlardan kaçan tüketiciler Bakanlığın açtığı siteye yöneldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

1 MİLYON 760 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kacır, "https://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.