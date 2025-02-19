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Fahiş fiyatlardan kaçan tüketiciler Bakanlığın açtığı siteye yöneldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını erişilebilir hale getiren 'marketfiyati.org.tr' sitesinin bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

1 MİLYON 760 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kacır, "https://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatlardan kaçan tüketiciler Bakanlığın açtığı siteye yöneldi
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Marketler o kadar pahalındı ki artık müze de gezer gibi dolaşıp bir şey almadan çıkıyoruz.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bu kadar pahalılık normal değil bu yaşıma kadar görmedim böyle pahalılık ben ülkemizde

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