Bodrum'a turist akını; Deniz yoluyla 1760 turist geldi
Yaz sezonunda kruvaziyer trafiğinin hız kazandığı Bodrum'da, Malta bayraklı Marella Discovery gemisi 1760 yolcu ve 736 personelle limana yanaştı. Ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin bulunduğu gemi, akşam Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edecek.
Yaz sezonunda kruvaziyer trafiğinin hız kazandığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dev yolcu gemisi Marella Discovery limana demirledi. Gemi, binlerce turisti Bodrum'a taşıdı.
Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery, sabahın erken saatlerinde Yunanistan'ın Thira Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin bulunduğu öğrenildi.
Toplam 1760 yolcu ve 736 personelin yer aldığı kruvaziyer gemisi, gün boyunca Bodrum'da kalacak. Yolcuların ilçe merkezi ve turistik bölgelerde vakit geçirmesi bekleniyor.
Marella Discovery'nin akşam saatlerinde bir sonraki durağı olan Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edeceği bildirildi. - MUĞLA