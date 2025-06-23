Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı

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Bahamalar bayraklı kruvaziyer Marella Discovery 2, 1797 yolcusuyla Marmaris'e geldi. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı kruvaziyer " Marella Discovery 2", 1797 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz 1797 yolcu ve 746 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemi acentesi yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, ilçeye getirdikleri yolculardan yaklaşık 350'sinin Dalyan ve diğer turlara katıldığını söyledi.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesine hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
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