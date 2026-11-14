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Mardin Mazıdağı'nda mısır çiftçisi verimden memnun, düşük fiyat ve nemden şikayet ediyor

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Mardin Mazıdağı'nda mısır çiftçisi verimden memnun, düşük fiyat ve nemden şikayet ediyor
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler mısır hasadında verimden memnun, ancak düşük fiyat ve artan maliyetler yüzünden beklenen kazancı sağlayamadıklarını belirttiler. Yağışların erken başlamasıyla nem oranı yükselen mısırda alım fiyatları nem kesintileriyle daha da geriledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır hasadı devam ederken, çiftçiler bu yıl elde edilen verimden memnun olduklarını ancak düşük ürün fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını belirtti.

Mazıdağı ilçesinde mısır üreticileri hasat mesaisini sürdürüyor. Tarlalarda biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta bu yıl verimin yüz güldürdüğünü ifade eden çiftçiler, ürün fiyatlarının düşük kalmasından yakındı. Özellikle son dönemde etkili olan yağışların mısırdaki nem oranını yükseltmesi, üreticilerin satış fiyatlarında ek kesintilerle karşılaşmasına neden oldu. Yağmurların bu yıl erken başlaması nedeniyle hasat edilen mısırın nem oranının yüksek çıktığını belirten üreticiler, düşük olan alım fiyatlarının nem kesintileriyle daha da gerilediğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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