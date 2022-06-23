Mardin'de meslek lisesinde uygulamalı tarım eğitimi

Mardin'de Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım bölümü öğrencileri 2 bin metrekare alan üzerinde sebze, ceviz fidanı, fıstık üretimi gibi birçok alanda üretim gerçekleştiriyor.

Öğrencilere meslek kazandırma ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için kalifiyeli eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten okul müdürü Hasan Eroğlu, öğrencilerin üretim yaparak hem ülkeye hem de aile ekonomilerine katkı sağlayan meslek liselerinin önemine dikkat çekti. Okulun 78 metre karelik alanında uygun ve sağlıklı şartlar altında mantar üretimi yapıldığını aktaran Eroğlu, "Tarım alanında kurulan yaklaşık 400 metre kare serada kışlık ve yazlık sebze çeşitlerinden özellikle salatalık yetiştirme ve üç adet sera tünellerimizde ceviz, fıstık ve salatalık olmak üzere fidancılık üretimi yapılıyor. Derste işledikleri teorik öğrenmelerini hem mantar üretim alanında hem de kışlık ve yazlık sebze üretimi ve fidancılık üretimi sera alanlarında uygulamalı eğitim imkanlarına sahip. Öğrenciler bu imkanları kullanarak modern tarım açısından deneyim kazanıyor" dedi.

Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım öğretmeni Ümit Zirek, 2 bin metrekare üzerinde üretim yapmakta olduklarını ifade etti. Üretimin salatalık, ceviz fidanı ve fıstık üretiminden oluşmakta olduğunu aktaran Zirek, "Aynı zamanda 400 metrekare açık alanda da sebze üretimlerimiz bulunmaktadır. Telli terbiye sisteminde üzüm bağımız, 78 metre kare mantar üretimimiz gerçekleştirilmektedir. 360 metrekarede şu an içinde bulunduğumuz salatalık serasında salatalık üretimi yapılmaktadır. Bu üretim yapılırken öğrencilerimizle beraber derslere paralel olarak üretim gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Öğretim uygulamalarının teorik dersleri de desteklemekte olduğunu belirten Zirek, "Öğrencilerimiz bu şekilde bundan fayda sağlamaktadır. Biz, burada yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi mezun ettikten sonra gerekli tarım kooperatiflerinde özel işletmelerde tarımın yapıldığı birçok alanda iş bulma imkanına sahip olabiliyor. Üretimimiz yapılırken elde edilen gelir döner sermayemize aktarılıp küçük çapta olsa da öğrencilerimize gelir sağlamaktadır" şeklinde konuştu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi