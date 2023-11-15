Mardin'de içme suyu projesi hızla ilerliyor

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve İLBANK iş birliğiyle merkez Artuklu ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sultanköy İçme Suyu İsale Hattı Projesinde çalışmalar hızla sürüyor.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve İLBANK iş birliğiyle merkez Artuklu ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sultanköy İçme Suyu İsale Hattı Projesinde çalışmalar hızla sürüyor.

Şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), İLBANK iş birliğiyle Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve su temininde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Beyazsu İsale hattı, Artuklu-Koyunlu içme suyu isale hattı ve planlanan alternatif Beyazsu İsale hattı ile üç koldan Artuklu ilçesine kesintisiz ve sağlıklı su temini sağlamak için yatırımlarını sürdüren MARSU, 13 kilometrelik Sultanköy İçmesuyu İsale Hattı Projesinde de çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Proje kapsamında 5 metre genişliğinde 9 kilometrelik servis yolu açılırken, terfi merkezinin rehabilitasyonu ve 50 metreküp hacme sahip depo inşası için de hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Büyük bir bölümünü tamamlanan projede Artuklu'ya su temini sağlamak için düşük kapasitede su akışı sağlanmaya başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2056'ya kadar ilçenin belirli bir bölümünün bu hattan beslenmesi planlanmaktadır.