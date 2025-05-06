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Mardin'de Hayvancılığa Destek Projesi Tamamlandı

Mardin'de Hayvancılığa Destek Projesi Tamamlandı
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Mardin'de 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' ile 85 bin küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanıyor. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleniyor ve toplam maliyeti 19 milyon TL.

MARDİN'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere destek olmak ve meralardaki verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında açılan kuyulardan 85 bin küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eroğlu Mahallesi'nde hayata geçirilen 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projede hayvancılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Islah edilen merada hayvanların su ihtiyacı için kuyu kazılırken, kuyunun elektriği ise güneş panellerinden karşılanıyor. Projenin açılışında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müdürü Menduh Dinler, kent genelinde hazırlanan 25 projenin 13'ünün tamamlandığını, farklı bölgelerde 12 projenin yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

'YILSONUNDA PROJELERİN TAMAMI BİTECEK'

İl Müdürü Dinler, "Tarım Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze sunduğumuz projeler kapsamında ilimizde 25 tane ıslah projesi uyguladık. Şu anda 13 tanesini bitirdik, 12 tane kalmış durumda. 7 tane kuyu kazdık. İnşallah 2025 yılı sonunda mera projelerin tamamı bitecek. Amacımız kırsal kesimde hayvancılık yapan insanların refah düzeyini yükseltmek, buradaki hayvan sayısını arttırmak. İnşallah mera alanlarımızda yem bitkileri de ekilecek. O sorunu da birkaç yıl içerisinde çözmeye çalışacağız. Şu anda onlarla ilgili bir çalışmamız var. Bizim buradaki bakanlık olarak temel hedefimiz; hayvancılıktaki hem girdi maliyetlerini azaltmak hem de ülkemizdeki hayvan sayısını artırmak. Kırsalda üretim yapan vatandaşlarımıza faydalı bir proje olur inşallah. Bulunduğumuz bölgede 100 metre kuyu kazdık. Güneş enerjisiyle çalışıyor" dedi.

'PROJELERİN TOPLAM MALİYETİ 19 MİLYON TL'

25 köyde 85 bin hayvana yetecek kadar suyun çıkartıldığını ifade eden Dinler, "25 tane projenin toplam maliyeti 19 milyon TL. Bunun tamamı bakanlığımız tarafından yüzde 100 hibeyle yapıldı. Bu bütçeyi bize sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeler giderek devam eder" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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