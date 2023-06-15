Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden biri olan Mardin'de çiftçilerin buğday hasadı mesaisini sürdürüyor. Buğday mahsulünde geçen yıl göre yaşanan verimin çiftçileri mutlu ettiğini belirten çiftçi Yakup Aydoğan, Mardin Ovası'nda bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini söyledi.

Mardin'de çiftçiler buğday tarlalarında yoğun mesaide

MARDİN Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden biri olan Mardin'de çiftçilerin buğday hasadı mesaisini sürdürüyor.

Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası'nda bu yıl ki yağışlarla yüzü gülen çiftçilerin buğday tarlalarındaki hasat mesaisi hızla devam ediyor. Buğday mahsulünde geçen yıl göre yaşanan verimin çiftçileri mutlu ettiğini belirten çiftçi Yakup Aydoğan, Mardin Ovası'nda bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini söyledi.

2023 yılının ilk buğday hasadını yaptıklarını ifade eden Aydoğan, "Geçen yıl verim 200-300 kilo iken bu yıl 600-700 arasında. Geçen yıla göre yağmur çok iyi yağdı. Geçen yıl yağmur yağmadı, birçok tarlaya biçerdöver girmedi. Çiftçilerin yüzü gülüyor. İyi verimler alınıyor" dedi.