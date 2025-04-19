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Mardin'de bir milyarlık vurgun soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Mardin'de bir milyarlık vurgun soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
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Mardin'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çiftçilerden satın alıp özel şirketlerin depolarında sakladığı 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Mardin'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayın satıldığı ihbarı sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö. M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin'de de konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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