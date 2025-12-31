Mardian Mall, Mardin ekonomisi ve sosyal yaşamın kalbinde 2026'ya giriyor

Mardin'in alışveriş, eğlence ve sosyal yaşamının merkezinde yer alan Mardian Mall, güçlü ekonomik performansı, sağladığı istihdam ve şehir yaşamına kattığı değerle 2026 yılına iddialı bir vizyonla giriyor.

Yıllık yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırlayan Mardian Mall, bu yüksek sirkülasyonla bölgedeki organize perakendenin en güçlü aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. AVM genelinde oluşan milyarlarca lira seviyesindeki yıllık ciro hacmi, mağazaların performansına olduğu kadar şehir ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor. Bu ticari hareketlilik, çevre esnaf ve hizmet sektörüne de yansıyarak Mardin ekonomisinde önemli bir çarpan etkisi oluşturuyor. Bünyesinde barındırdığı 100'e yakın mağaza ve güçlü marka karması ile Mardian Mall, doğrudan ve dolaylı olarak bin 500'e yakın kişiye istihdam sağlıyor. Yeni mağaza yatırımları, kampanya dönemleri ve yıl boyunca planlanan etkinliklerle istihdamın sürdürülebilir şekilde korunması ve artırılması hedefleniyor. Alışverişin yanı sıra konserler, kültürel etkinlikler, çocuk ve aile organizasyonları, sosyal buluşmalar ve eğlence konseptleriyle Mardian Mall, Mardin'de alışveriş, eğlence ve sosyal yaşamın tek adreste buluştuğu merkez olma özelliğini her geçen gün güçlendiriyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden bu yapı, AVM'yi şehrin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, alışveriş merkezinin şehir için taşıdığı öneme şu sözlerle dikkat çekti:

"Mardian Mall, Mardin'de yalnızca alışveriş yapılan bir alan değil ekonominin, istihdamın ve sosyal yaşamın kesiştiği güçlü bir merkezdir. Yıllık ziyaretçi sayımız ve ciro performansımız, doğru yönetim anlayışı ve güçlü marka karmasının bir sonucudur. 2026 yılında da Mardin'in alışveriş, eğlence ve sosyal yaşamının kalbinde yer alan tek adres olma sorumluluğuyla hareket etmeye devam edeceğiz."

2026 vizyonu kapsamında dijitalleşme yatırımlarını artırmayı hedefleyen Mardian Mall, veri odaklı kampanya yönetimi, ziyaretçi deneyimini geliştiren teknolojik uygulamalar ve zengin etkinlik takvimiyle hem mağazaların ticari performansını hem de şehir ekonomisine sağlanan katkıyı daha ileri taşımayı amaçlıyor. - MARDİN