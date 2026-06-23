Coğrafi işaretli Maraş tarhanası için üretim mesaisi başladı

Kahramanmaraş'ın asırlık lezzetleri arasında yer alan ve coğrafi işaret tesciline sahip Maraş tarhanasında üretim sezonu başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde birçok üretici, geleneksel yöntemlerle tarhana hazırlamak için mesaiye yapıyor.

Kahramanmaraş'ın simge ürünlerinden biri olan Maraş tarhanası, dövme buğday, yoğurt, kekik ve tuz kullanılarak hazırlanıyor. Pişirilen dövmenin yoğurtla buluşturulmasının ardından elde edilen karışım, yöreye özgü "çığ" adı verilen sergiler üzerine ince şekilde seriliyor. Güneş altında kurutulan tarhanalar daha sonra satışa sunuluyor.

Maraş tarhanası, üretim yöntemi ve tüketim şekilleriyle Türkiye'deki diğer tarhana çeşitlerinden ayrılıyor. Kentte özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hız kazanan üretim dönemiyle birlikte mahalle aralarında, avlularda ve açık alanlarda çığlar üzerine serilen tarhanalar dikkat çekiyor. Üreticiler, uygun hava şartlarını değerlendirerek sezon boyunca tarhanalarını üretiyor. Çerezlik, firik ve çorbalık olarak tüketilebilen Maraş tarhanası, Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alırken, son yıllarda yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor. Maraş tarhanası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescillenirken, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili alarak uluslararası koruma altında da yer alıyor.

Tarhana Üreticisi Adil Simsar, "Dulkadiroğlu İlçesi Osmanbey mahallesindeyiz. 35 yıldır tarhana işiyle uğraşıyoruz. Tarhana dövme, kekik, tuz ve yoğurttan oluşur. Gayet besleyici ve doğaldır. Güneşte kurur ve daha sonra ilimizin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine hatta dünyanın birçok bölgesindeki insanlarımıza göndermekteyiz. Tarhan Osmanlı döneminde savaşa giderken Yavuz Sultan Selim döneminde yoğurdu dövme ile katmışlar ve şekilde kurutmuşlar. Her hangi bir kurtlanma, böceklenme olmadığı ve dayanıklı olduğu için savaşa giden askerlere götürmüşler. Tarhana biberli, bademli, çorbalık, sıkma, cips gibi onlarca çeşitte üretilebiliyor. Kış aylarında çok güzel tüketiliyor. Türkiye genelinde Kahramanmaraş'a gelip götüren de var buradan biz de gönderebiliyoruz. Tarhanamızı herkesin yemesini tavsiye ederim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı