Maraş Çöreği AB'den Tescil Aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği tarafından tescil edilmesini değerlendirerek, yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilerin destekleneceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilmesini değerlendirerek, "Yerel kalkınma hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Yöresel ürünlerin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam edildiğini belirten Kacır, "Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş çöreği, AB'de tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.