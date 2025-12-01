Maraş Çöreği AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetlerinin sınırları da aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre Maraş çöreği, kendine özgü yapımı, taş fırında pişirilmesi ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkıyor. Maraş çöreği, yüzyıllardır ramazan sofralarının da vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor.