Manyas Ovası'nda Sulama Tüneli Projesi İncelemesi

Manyas Ovası'nda tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Sol Sahil Sulaması İletim Tüneli Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

DSİ. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu ve beraberindeki heyet, proje kapsamında yapımı sürdürülen 2 bin 847 metre uzunluğundaki iletim tünelinde incelemelerde bulundu. Çubukcu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Manyas Ovası'nda 142 bin 780 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşması hedefleniyor.

Modern sulama altyapısının bölgedeki tarımsal üretimin verimliliğine katkı sağlaması ve üreticilerin daha etkin sulama imkanlarından yararlanması bekleniyor. Manyas Ovası'nda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge ekonomisine de önemli katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı