Haberler

Manyas Ovası'nda Sulama Tüneli Projesi İncelemesi

Manyas Ovası'nda Sulama Tüneli Projesi İncelemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSİ Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Manyas Ovası'nda devam eden Sol Sahil Sulaması İletim Tüneli Projesi kapsamında 2 bin 847 metrelik tünelde incelemelerde bulundu. Proje tamamlandığında 142 bin 780 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak, bölgedeki tarımsal verimliliğin artması ve ekonomiye katkı sağlanması bekleniyor.

Manyas Ovası'nda tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Sol Sahil Sulaması İletim Tüneli Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

DSİ. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu ve beraberindeki heyet, proje kapsamında yapımı sürdürülen 2 bin 847 metre uzunluğundaki iletim tünelinde incelemelerde bulundu. Çubukcu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Manyas Ovası'nda 142 bin 780 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşması hedefleniyor.

Modern sulama altyapısının bölgedeki tarımsal üretimin verimliliğine katkı sağlaması ve üreticilerin daha etkin sulama imkanlarından yararlanması bekleniyor. Manyas Ovası'nda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge ekonomisine de önemli katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza

Bakmayın masum gibi durduğuna yaptıkları 'pes' dedirtecek cinsten

Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor

ABD'ni sorunlu savaş gemisinde yeni gelişme
Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!