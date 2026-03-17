Haberler

Bağlarda çiçek öncesi ilaçlama programı açıklandı

Bağlarda çiçek öncesi ilaçlama programı açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında hastalık ve zararlılarla mücadele için çiçek öncesi ilaçlama programını açıkladı. Üreticilere ilaçlamanın zamanlaması ve bilinçli kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticilerine yönelik çiçek öncesi ilaçlama programı açıklandı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağlarda hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru zamanlamanın önemine dikkat çekerek üreticileri bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada, bağlarda ilk ilaçlamanın gözlerin patlamaya başladığı dönemde yapılması gerektiği belirtilirken, ikinci ilaçlamanın sürgünlerin 8-10 santimetreye ulaştığı dönemde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Üçüncü ilaçlamanın sürgünlerin 20-30 santimetre olduğu süreçte, dördüncü ve son ilaçlamanın ise üzüm salkımları belirginleşmeden önce yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan, bağlarda kullanılacak bitki koruma ürünlerinin mutlaka reçeteli olarak temin edilmesi gerektiği hatırlatılarak, bilinçsiz ilaç kullanımının hem verimi hem de ürün kalitesini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının sosyal medya ve afişler aracılığıyla sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

