Haberler

Sarıgöl'de ova yolları düzenleniyor

Sarıgöl'de ova yolları düzenleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl ilçesinde kırsal mahallelerin daha kullanışlı ova yollarına kavuşması için düzenleme çalışmaları başlatıldı. İlk etapta Dadağlı Mahallesi'nde başlayan çalışmalar, diğer kırsal bölgelerde de devam edecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kırsal mahallelerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ova yollarının daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Sarıgöl'ün kırsal mahalle sakinlerinin AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığına yaptıkları ova yollarının düzenlenmesi talebi üzerine harekete geçen ilçe teşkilatı, talepleri Orman İşletme Şefliğine iletti. Sarıgöl İlçe Orman Şefliği ekipleri, greyder ve kepçe desteğiyle ova yollarının düzenlenmesine başladı.

İlk etap çalışmalarının Dadağlı Mahallesi'nde başlatıldığını belirten AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, kırsalın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Demirci, yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda Orman Şefliğimizle koordineli şekilde ova yollarımızın iyileştirilmesine başladık. İlk olarak Dadağlı Mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Diğer kırsal mahallelerimizde de düzenlemeler peyderpey yapılacak" dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlamasının hedeflendiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
title