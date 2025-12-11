Sarıgöl'de ova yolları düzenleniyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kırsal mahallelerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ova yollarının daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Sarıgöl'ün kırsal mahalle sakinlerinin AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığına yaptıkları ova yollarının düzenlenmesi talebi üzerine harekete geçen ilçe teşkilatı, talepleri Orman İşletme Şefliğine iletti. Sarıgöl İlçe Orman Şefliği ekipleri, greyder ve kepçe desteğiyle ova yollarının düzenlenmesine başladı.

İlk etap çalışmalarının Dadağlı Mahallesi'nde başlatıldığını belirten AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, kırsalın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Demirci, yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda Orman Şefliğimizle koordineli şekilde ova yollarımızın iyileştirilmesine başladık. İlk olarak Dadağlı Mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Diğer kırsal mahallelerimizde de düzenlemeler peyderpey yapılacak" dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlamasının hedeflendiği bildirildi. - MANİSA