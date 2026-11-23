Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ısırgan otu ve ebegümeci bolluğu vatandaşları sevindirirken, yöreye özgü saç ve fırın pidelerinin iç harcı da bu doğal otlarla hazırlanıyor.

Sarıgöl ve çevresinde bahçelerde, yol kenarlarında ve boş arazilerde bol miktarda yetişmeye başlayan ısırgan otu ve ebegümeci, vatandaşlar tarafından toplanarak mutfaklarda değerlendiriliyor. Özellikle yöresel saç ve fırın pidelerinin iç harcında kullanılan bu iki doğal ot, pidelere kendine özgü lezzet katıyor.

Doğada bol miktarda yetişen ısırgan otu ve ebegümecini toplamaya başladıklarını belirten Sarıgöllü pide severler, "Özellikle bu aylarda çevremizde doğada bol miktarda yetişen bu iki otu topluyoruz. Saçta ve fırında yapılan pidelerin iç harcında kullanıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Pideleri piştikten sonra zeytinyağı ile yağlayarak tüketiyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı