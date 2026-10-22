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Manisa Sarıgöl'de 7 yaşındaki cennet elması ağacı ilk kez beşiz meyve verdi

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Manisa Sarıgöl'de 7 yaşındaki cennet elması ağacı ilk kez beşiz meyve verdi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde Adem Arıkan'a ait bağda 7 yaşındaki cennet elması ağacı ilk kez aynı noktada beşiz meyve verdi. Arıkan, daha önce ikiz meyvelere rastladığını ancak beşizi ilk kez gördüğünü söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir bağda yetişen cennet elmasının dalında beşiz meyve vermesi görenlerin ilgisini çekti. Emcelli Mahallesi'nde Adem Arıkan'a ait bağda bulunan 7 yaşındaki cennet elmasının aynı noktada beş meyve vermesi, üreticisini de şaşırttı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde yaşayan Adem Arıkan'ın bağındaki cennet elmasında görülen beşiz meyve, dikkat çekti. Yedi yaşındaki ağacın dalında ilk kez beş meyvenin bir arada oluştuğunu gören Arıkan, daha önce ikiz meyvelere rastladığını ancak beşiz meyveyi ilk kez gördüğünü söyledi.

"İlk kez beşiz meyve gördüm"

Cennet elmasının dalında beş meyveyi bir arada görünce şaşırdığını belirten Adem Arıkan, "Bu yıl ilk kez cennet elmasının beşiz meyve verdiğini gördüm. Bazen ikiz olduğunu gördüm ama beşizine ilk kez rastladım, hayret ettim. Bu yıl üzümde bile bolluk var" dedi.

Sarıgöl'de üzüm bağlarının yanı sıra farklı meyve türlerinin de yetiştirildiği bahçede ortaya çıkan beşiz cennet elması, görenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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