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Manisa Sarıgöl'de 36. Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Manisa Sarıgöl'de 36. Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 36. Vergi Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü, Kaymakam Halil Dalak'ı ziyaret ederek vergi bilincinin artırılması temennisinde bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 36. Vergi Haftası etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü tarafından Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ziyaret edildi.

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Ebuzer Şirin, Sarıgöl İlçe Mal Müdürü Mehmet Akbaba ve beraberindeki heyet 36. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Maliye Teşkilatının, çalışanlarının ve tüm mükelleflerin Vergi Haftasını kutlayan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Vergi Haftası'nın vergi bilincinin artmasına katkı sunmasını temenni ediyoruz. Vergisini düzenli ödeyen ve ülkemizin kalkınmasına destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Vergi Haftası boyunca ilçedeki vergi mükelleflerinin ziyaret edileceği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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