Manisa'nın Selendi İlçesinde Tütün Üretimi Yeniden Canlanıyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde üreticilerin yoğun çalışması başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2000'li yıllarda kota nedeniyle ekimi azalan ancak son dönemlerde özel firmaların devreye girmesiyle sözleşmeli olarak üretimi yeniden başlanan tütünde üreticilerin telaşı başladı. Geçtiğimiz sezonunun hasadını tamamlayarak ürünlerini satan üreticiler, henüz ücretlerini bile alamadan yeni dönem için üretime başladı.

Tütün üretiminin çiftçilerin gözdesi olduğunu belirten Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Tütünün en kalitelisi Selendi'de yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi, çiftçimizin gözde tarım ürünü oldu. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Tütün üretmek meşakkatli bir iştir, önümüzdeki dönem için şimdiden telaşı başladı. Tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda dikim işlemi de başlayacak. Bölge olarak tütüne elverişli topraklara sahibiz. Türkiye'de en kaliteli tütün Selendi ilçesi ve yöresindeki kırsal arazilerde yetişiyor." dedi.

İlçeye Bağlı kırsal Çanşa Mahallesinde ikamet eden tütün üreticisi 2 çocuk babası 60 yaşındaki Dursun Kasap ise şunları söyledi: "Tütün bizim geçim kaynağımız. Gelirimiz tütüne bağlı, geçen yılın ürününü yeni teslim ettik. Şimdi yeni yılın çalışmasına başladık. Tütün üretimi zor bir iş." - MANİSA