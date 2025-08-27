Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olağanüstü genel kurulda Erkan Özşen'in aday olmadığı seçimde Mehmet Ödevli, 88 oy alarak derneğin yeni başkanı oldu. Diğer aday Atilla Beğendik ise 28 oyda kaldı.

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde mevcut Başkan Erkan Özşen'in yeniden aday olmadığı olağanüstü genel kurulda kuyumcular yeni başkanlarını seçti. Oyların 88'ini alan Mehmet Ödevli başkan seçilirken, diğer aday Atilla Beğendik ise 28 oy aldı.

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinin olağanüstü genel kurulunda yeni başkan belli oldu. Dernekte iki dönemdir başkanlık görevini yapan Mevcut başkan Erkan Özşen'in aday olmadığı seçimde Mehmet Ödevli ve Atilla Beğendik başkanlık için yarıştı. Yapılan seçim sonunda oyların 88'ini alan Mehmet Ödevli, derneğin yeni başkanı seçilirken, diğer aday Atilla Beğendik ise 28 oy aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.