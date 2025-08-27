Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde mevcut Başkan Erkan Özşen'in yeniden aday olmadığı olağanüstü genel kurulda kuyumcular yeni başkanlarını seçti. Oyların 88'ini alan Mehmet Ödevli başkan seçilirken, diğer aday Atilla Beğendik ise 28 oy aldı.

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinin olağanüstü genel kurulunda yeni başkan belli oldu. Dernekte iki dönemdir başkanlık görevini yapan Mevcut başkan Erkan Özşen'in aday olmadığı seçimde Mehmet Ödevli ve Atilla Beğendik başkanlık için yarıştı. Yapılan seçim sonunda oyların 88'ini alan Mehmet Ödevli, derneğin yeni başkanı seçilirken, diğer aday Atilla Beğendik ise 28 oy aldı. - MANİSA