Manisa Güveli Barajı ve Sulama Projesiyle 1000 Dekar Arazi Sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Manisa Güveli Barajı ve Sulaması Projesi" sayesinde 1000 dekar verimli tarım arazisinin modern sistemle sulanacağını bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, 2022 yılında tamamlanan Demirci ilçesindeki Güveli Barajı'nın sulama projesinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını, çalışmaların bu ay tamamlanacağını belirtti.

Proje sayesinde 1000 dekar verimli tarım arazisinin modern sistemle sulanacağını aktaran Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

"1000 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayabilmek için bölgeye yaklaşık 7 bin 400 metre boru döşedik. Projede Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 98 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Ağustos ayı içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak ve tarlalara su verebilir hale geleceğiz. Projemiz sayesinde bölgedeki sulama maliyetleri düşecek, yer altı suyu kullanımı azalacak. Bölge üreticisi yılda yaklaşık 10 milyon lira ek gelire kavuşacak."