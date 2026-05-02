Manisa kuru üzüm ihracatında 321 milyon dolar gelir elde etti

Manisa kuru üzüm ihracatında 321 milyon dolar gelir elde etti
Üzümün başkenti Manisa, 2025-2026 sezonunda 93 bin ton kuru üzüm ihracatıyla 321 milyon dolarlık gelir elde etti.

Üzümün başkenti Manisa, 2025-2026 sezonunda 93 bin ton kuru üzüm ihracatıyla 321 milyon dolarlık gelir elde etti. En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapılırken şehir, üretimde ve ihracatta liderliğini sürdürmeye devam etti.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Manisa, kuru üzüm ihracatındaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 1 Eylül 2025'te başlayan sezonda 25 Nisan 2026 tarihine kadar 93 bin ton kuru üzüm ihraç edilirken, ülke ekonomisine 321 milyon dolarlık döviz kazandırıldı.

Açıklanan verilere göre en fazla ihracat 93,5 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, Hollanda 37 milyon dolarla ikinci, Almanya ise 30,9 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Manisa, sahip olduğu 5 milyon 163 bin dekarlık tarım arazisinin yaklaşık 1 milyon dekarında bağcılık yaparak Türkiye'nin üzüm üretiminde lider konumunu sürdürüyor. TÜİK verilerine göre kent, Türkiye'de kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün ise yüzde 20'sini karşılıyor. 2025 yılında 750 bin dekarlık alanda çekirdeksiz üzüm üretimi yapılırken, 665 bin ton yaş üzüm ve 166 bin ton kuru üzüm elde edildi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, kentin dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde stratejik bir merkez olduğunu belirtti. Özkasap, özellikle Sultani çekirdeksiz üzümün kalite ve güvenilirlik açısından dünya pazarlarında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı bağcılık, Manisa ekonomisinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Gediz Ovası başta olmak üzere il genelinde yaklaşık 1 milyon dekar alanda üzüm üretimi yapılırken, bunun büyük bölümü kurutularak ihraç ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
