Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Zeytin Ağaçlarının Budama ve İlaçlama Çalışmaları Başladı

Güncelleme:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, zeytin ağaçlarının budama ve göztaşı ile ilaçlama işlerine başladı. Zeytin ağacı varlığı bakımından Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan Manisa'da ağaçların budama ve ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, zeytin ağaçlarının budama ve göztaşı ile ilaçlama işlerine başladı.

Zeytin ağacı varlığı bakımından Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan Manisa'da ağaçların budama ve ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Afşar Mahallesi'nde zeytin üreticisi Mustafa Akciğer, "Zeytinlerin budanmasına ve göztaşı ile ilaçlamasına başladık. Göztaşı çubukları besliyor. Yazın da zeytin ağaçlarını Akdeniz sineği gibi zararlılardan uzak tutuyor." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Sarıgöl Manisa Zeytin Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title