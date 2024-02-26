Manisa'da Zeytin Ağaçlarının Budama ve İlaçlama Çalışmaları Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, zeytin ağaçlarının budama ve göztaşı ile ilaçlama işlerine başladı.

Zeytin ağacı varlığı bakımından Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan Manisa'da ağaçların budama ve ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Afşar Mahallesi'nde zeytin üreticisi Mustafa Akciğer, "Zeytinlerin budanmasına ve göztaşı ile ilaçlamasına başladık. Göztaşı çubukları besliyor. Yazın da zeytin ağaçlarını Akdeniz sineği gibi zararlılardan uzak tutuyor." dedi. - MANİSA