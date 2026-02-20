Haberler

Manisa'da yerel eylem grupları için TKDK hibe sözleşmesi imzalandı

Manisa'da yerel eylem grupları için TKDK hibe sözleşmesi imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın 4 ilçesinde yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal turizmi geliştirmek amacıyla yerel eylem gruplarına hibe desteği sağlamak için imza programı düzenlendi. TKDK, bu süreçte önemli katkılar sunacak.

Manisa'nın 4 ilçesinde yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal turizmi geliştirmek amacıyla kurulan yerel eylem gruplarının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alabilmesi amacıyla yerel kalkınmayı uygulama sözleşmesi imza programı düzenlendi.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, TKDK İl Koordinatörlüğü'ndeki programda yaptığı konuşmada, Manisa'nın bölgede en fazla hibe desteği alan illerden olduğunu söyledi.

Kentin faydalandığı destek oranını daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Arınç, yerel eylem gruplarının hibe desteği süreçlerini takip ederek kırsal kalkınmayı artıracak ve önemli projelere imza atacağını kaydetti.

TKDK İl Koordinatörü Murat Akın ise yerel eylem gruplarının ilçelerin tanıtımına ve kalkınmasına önemli katkı sunacağını, faaliyetlerinin tamamını destekleyeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Akın ve yerel eylem gruplarının temsilcileri, 1,2 milyon avro hibe desteği sağlanacak sözleşmeyi imzaladı.

Programa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik ve söz konusu 4 ilçenin kaymakamı katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş