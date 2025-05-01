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Manisa'da Yağmurlar Üzüm Bağlarına Can Verdi

Manisa'da Yağmurlar Üzüm Bağlarına Can Verdi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağmurlar, üzüm bağları ve ekili tarım alanlarına canlılık kazandırdı. Çiftçiler, yağmurların toprak için faydalı olduğunu belirtirken, bazı üreticiler ilaçlama işlemlerini ertelemek zorunda kaldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde iki günden bu yana etkili olan sağanak yağmurlar üzüm bağlarına adeta can suyu oldu.

Sarıgöl ve çevresinde iki gündür aralıksız yağan sağanak yağmurlar başta üzüm bağları olmak üzere ekili tarım alanlarına adeta can suyu oldu. Bazı çiftçiler sel sularını bağların içlerini katarak bol sulama imkanı bulurken, bağlarda ilaçlama yapmak isteyen üreticiler de bağların içlerinin yağmurla çamurlaşması nedeniyle ilaçlamayı ertelemek zorunda kaldı.

Çiftçiler, toprağın yağan bahar yağmurları ile yeterli suyu aldıklarını ürünlerine önemli katkı sağladığın ifade etti. Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Bahar ayında yağan yağmurlar bağlarımıza ve ekinlerimize oldukça faydalı olmakta. Toprak bol suya kavuştu. Bağlara sel suyunu katmakta yararlı. Zira bağlara sel suyu ile alüvyonlu ve humuslu toprak taşınıyor. Bunlarda bağ ve bahçelerimize yararlı oluyor. Bir yandan da bu yağmurlar barajlarımızın su seviyesini de inşallah yükseltir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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