Manisa'da 'Sonbaharın Kralı' Üzüm Türü Yaygınlaşıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, soğuk havalardan geç etkilenmesi ve don olaylarına karşı dayanıklılığı ile öne çıkan "Sonbaharın Kralı" (Autumn King) üzüm türünün dikimi hızla yaygınlaşıyor. Geç olgunlaşan, iri taneli ve çekirdeksiz üzüm türünün, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden geldiği öğrenildi.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Fatih Akın, Autumn King üzüm türünün soğuktan etkilenmediğini ve ekonomik avantajlar sunduğunu vurgulayarak, "Bu üzüm türünde ticari bir üzümde olması gereken tüm özellikler mevcut. Dayanıklılık, yüksek verim, gösterişli iri taneler ve kütür kütür bir yeme zevki sunuyor. Çekirdeksiz olmasına rağmen giberellik uygulamasına gerek duyulmaması, üreticiler için önemli bir avantaj. Giberellik kullanımı ekstra maliyet, ekstra iş ve doğru zamanlama gerektiren zorlu bir süreç." dedi.

Akın, üzümün en önemli özelliğinin geç uyanması olduğunu belirterek, "Manisa'da diğer üzüm türleri 20-25 gün önce uyanmaya başladı ve 22-23 Mart'ta birçok mahallede don zararı oluştu. Ancak Autumn King, o tarihlerde henüz uyanmadığı için dondan etkilenmedi. Bu özellik, Ege Bölgesi için mart sonu, İç Anadolu Bölgesi için ise nisan sonu yaşanan bahar donlarından korunmayı sağlıyor. Böylece emekleriniz bir anda yok olmuyor." ifadelerini kullandı.

Manisa Sarıgöl'de yaklaşık 50 dekarlık alanda 5-6 çiftçi tarafından yetiştirilen Autumn King üzüm türü, uyanmaya başlarken, kısa sürede diğer ürünlerle arasındaki farkı kapatan bu türün, mart ayındaki don olaylarının tamamen geçmesinden sonra gelişmesi nedeniyle tercih edildiği öğrenildi. - MANİSA