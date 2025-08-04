Manisa'da Şaraplık Üzüm Fiyatları Yükseldi

Manisa'da Şaraplık Üzüm Fiyatları Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde 2025 yılı şaraplık üzüm alımlarında fiyatlar ilk gün 12 liradan 16 liraya çıktı. Şaraplık üzümler, Tarsus ilçesindeki fabrikalara gönderilmeye devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde 2025 yılı şaraplık üzüm alımları devam ederken, ilk gün kilosu 12 liradan başlayan alım fiyatları üzümlerin tatlanmaya başlamasıyla birlikte 16 liraya yükseldi.

Alaşehir'deki alkol fabrikasının henüz alımlara başlamadığı şaraplık üzümler, Tarsus ilçesindeki şarap fabrikalarına gönderilmeye devam ediyor.

Şaraplık üzüm alımı yapan Halil Duran, "Alaşehir alkol fabrikası henüz alımlara başlamadı. Şu anda alınan çıkma şaraplık üzümler Tarsus ilçesine gönderiliyor. Şaraplık üzüm fiyatı şu an kilosu 16 liradan işlem görüyor." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti

Sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.