Manisa'da Şaraplık Üzüm Fiyatları Yükseldi

Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde 2025 yılı şaraplık üzüm alımları devam ederken, ilk gün kilosu 12 liradan başlayan alım fiyatları üzümlerin tatlanmaya başlamasıyla birlikte 16 liraya yükseldi.

Alaşehir'deki alkol fabrikasının henüz alımlara başlamadığı şaraplık üzümler, Tarsus ilçesindeki şarap fabrikalarına gönderilmeye devam ediyor.

Şaraplık üzüm alımı yapan Halil Duran, "Alaşehir alkol fabrikası henüz alımlara başlamadı. Şu anda alınan çıkma şaraplık üzümler Tarsus ilçesine gönderiliyor. Şaraplık üzüm fiyatı şu an kilosu 16 liradan işlem görüyor." dedi. - MANİSA