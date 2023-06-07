Manisa'da sağanak ve fırtınanın neden olduğu taşkın 1500 çiftçiyi etkiledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan sağanak ve fırtınanın neden olduğu taşkının bilançosu belli oldu. 3 bin dekar tütün ekili tarla ile 11 bin dekar üzüm bağında zarara meydana geldi bildirildi. 1200'ü üzüm üreticisi toplam 1500 çiftinin taşkından zarar gördüğü belirtildi.

31 Mayıs tarihleri arasında yaşanan sağanak ve fırtınanın neden olduğu taşkının bilançosu belli oldu. 3 bin dekar tütün ekili tarla ile 11 bin dekar üzüm bağında zarara meydana geldi bildirildi. 1200'ü üzüm üreticisi toplam 1500 çiftinin taşkından zarar gördüğü belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde belirli aralıklarla etkisini gösteren fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Şeyhdavutlar- Sarıgöl yolunda heyelan meydana geldi, Çınarlı Dere ile Koca Çayı taştı. Tarım arazileri sular içinde kalırken, üzüm bağları göle döndü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla Şeyhdavutlar- Sarıgöl yolunu tekrar trafiğe açtı.

Öte yandan Sarıgöllü çiftçiler, tarla ve bağlarına çamur, arazilerde ise halen suların çekilmemesi nedeniyle giremedikleri için ilaçlama yapamadıklarını söyledi.