Manisa'da 'Kendi Yemini Kendin Üret' projesi hayata geçirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kendi Yemini Kendin Üret' projesinde 2022 yılının son çeyreğinde üreticilere yüzde 75 Büyükşehir hibe desteğiyle dağıtılan 5'li karışım yem bitkisi tohumu ile süt otu tohumunun hasatları yapıldı. Çiftçiler ürün veriminden oldukça memnun kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kendi Yemini Kendin Üret' projesinde 2022 yılının son çeyreğinde üreticilere yüzde 75 Büyükşehir hibe desteğiyle dağıtılan 5'li karışım yem bitkisi tohumu ile süt otu tohumunun hasatları yapıldı. Çiftçiler ürün veriminden oldukça memnun kaldı.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklemeler dahilinde 2022 yılı içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yüzde 75 Büyükşehir hibe desteğiyle 'Kendi Yemini Kendin Üret' projesi hayata geçirildi. Projede il genelinde en fazla 15 adet büyükbaş veya 150 adet küçükbaş hayvan varlığına sahip, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere toplamda 30 bin kilogram 5'li karışım yem bitkisi tohumu ve süt otu tohumu (ryegrass) desteklemesinde bulunuldu. Projeden yararlanan üreticiler, ekim döneminde toprakla buluşturdukları tohumları yetiştirerek hasat etmeye ve biçmeye başladı. Ürün veriminden ve hayvancılığa katkısından memnuniyetlerini dile getiren çiftçiler, yapılan desteklemeler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Projeden 270 üretici faydalandı

Yem açığını kapatmaya katkı sağlamak düşüncesiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla 'Kendi Yemini Kendin Üret Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "15 ve altında büyükbaş hayvan varlığına sahip, 150 ve altında küçükbaş hayvanı olan üreticilerimizin hayvancılıkta en büyük maliyet olan yem giderlerinin azaltılması konusunda destek olmak için 2022 yılı içinde projemizi devreye aldık. Projemizden 270 üreticimiz faydalandı. Toprakla buluşturulan tohumların biçme zamanı geldi. Üreticilerimizden aldığımız geri dönüşler olumlu. Bu da bizler için mutluluk verici. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA