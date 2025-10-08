Haberler

Manisa'da Ekmeğe Yüzde 25 Zam

Manisa'nın Selendi ilçesinde ekmeğin fiyatı yüzde 25 artarak 12,5 liradan 15 liraya yükseldi. Fırıncılar, artan un fiyatları ve girdi maliyetlerini zammın nedeni olarak gösterdi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Selendi ilçesinde ekmeğe yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yapılan düzenlemeyle 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.

İlçede faaliyet gösteren fırıncılar, artan un fiyatları ve diğer girdi maliyetlerini gerekçe göstererek fiyatlarda düzenlemeye gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 200 gram olarak 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 15 liraya yükseldi. Ayrıca, fırınlarda 40 liradan satılan somun ekmek de 50 liradan satışa sunulmaya başlandı. Fırıncılar, son dönemde girdi maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, yapılan zammın zorunlu hale geldiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
