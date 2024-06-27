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Manisa'da Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzüm bağları sulanmaya devam ediyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzüm bağları, bol su ile sulanmaya devam ediyor. Üzüm salkımlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için damlama veya vahşi sulama teknikleri kullanılıyor. Üzüm üreticileri, derinkuyu sondaj kuyularından gece ve gündüz sulama yaparak bağlarını koruyor. Sulama işlemi hasat sonuna kadar periyodik olarak devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzüm bağlarının bol su ile sulanmasına devam ediliyor.

Olgunlaşma safhasında olan üzüm salkımlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için üzüm bağlarına damlama veya vahşi sulama teknikleri ile sulanmaya devam ediyor.

Üzüm üreticileri bağlarını derinkuyu sondaj kuyularından gece ve gündüz sulama yaptıklarını ifade etti.

Çiftçiler şahsi veya ortak olarak çıkarttıkları derinkuyu sondaj pompalarından üzüm bağlarını suladıklarını ifade etti.

Üzüm bağlarını sulamanın hasat sonuna kadar periyodik olarak devam ettiği belirlendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Derinkuyu Sarıgöl Manisa Ekonomi Güncel Haberler

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