Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Manisa'da Afşar Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşırken, yüzde 90 doluluk oranına ulaşan Demirköprü Barajı'ndan kuruyan Marmara Gölü'ne kontrollü su salımı başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Barajı, kış ve ilkbahar yağışlarının ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşınca dolusavaktan su bırakılmaya başlandı. Bölgedeki barajlarda yaşanan su bereketi üreticileri sevindirirken, DSİ yetkilileri hem sulama yatırımlarını hem de kontrollü su yönetimini sahada inceledi.

İzmir DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, teknik ekibiyle birlikte Afşar Barajı'nda incelemelerde bulundu. Dolusavaktan bırakılan su dikkat çekerken, Bilgi baraj sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Afşar Barajı'ndan Alaşehir Ovası'na su taşınmasını sağlayacak kapalı sistem sulama projelerini yerinde inceleyen Bilgi, devam eden kanal çalışmalarını da değerlendirdi. Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen "Manisa Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi" kapsamında sürdürülen çalışmaların bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Modern sulama sistemleriyle suyun daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini ifade eden Bilgi, projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde önemli verim artışı sağlanacağını kaydetti.

Öte yandan yaklaşık 1 milyar metreküp su depolayarak yüzde 90 doluluk oranına ulaşan Demirköprü Barajı'ndan da Marmara Gölü'ne kontrollü olarak su salınmaya başlandı. DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Demirköprü Barajı mansabında bulunan Adala Regülatörü ve kanallarda incelemelerde bulunarak alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Yetkililer, kontrollü su salımı sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - MANİSA

