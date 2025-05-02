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Manisa'da Bağcılara Külleme ve Mildiyö Uyarısı

Manisa'da Bağcılara Külleme ve Mildiyö Uyarısı
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Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa'nın Salihli ilçesindeki bağcılara külleme ve mildiyö hastalıkları konusunda uyarıda bulunarak ilaçlama çağrısında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü bağcılara külleme ve mildiyö konusunda uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda üreticilere ilaçlama konusunda çağrıda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Bağlarda çiçek öncesi tomurcuk ve çiçek sonrası ince koruk dönemleri Külleme hastalığı için en hassas dönemler olup, fenoloji ve iklim şartları gereği 2-5 Mayıs 2025 tarihlerinde bağlarda, külleme hastalığı ve mildiyö hastalığı için mücadele yapılması gerekmektedir. Unlu Bit' in sorun olduğu bağlarda bu dönemde sistemik ilaçlarla mücadele edilmesi tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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