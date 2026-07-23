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Manisa bağlarında hasat öncesi rekolte saha çalışmaları başladı

Manisa bağlarında hasat öncesi rekolte saha çalışmaları başladı
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Manisa'da 2026 yılı üzüm rekoltesini belirlemek için teknik ekipler bağlarda verim ve ürün gelişimini inceliyor. Elde edilecek veriler, üretici ve ihracatçılara planlama katkısı sağlayacak.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde lider konumda bulunan Manisa'da 2026 yılı üzüm rekoltesini belirleyecek saha çalışmaları başladı. Teknik ekipler bağlarda inceleme yaparak verim ve ürün durumunu yerinde değerlendiriyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da 2026 yılı üzüm rekoltesinin belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı.

İl genelindeki üzüm üretim alanlarında yürütülen rekolte tespit çalışmaları kapsamında, İlçe Rekolte Tahmin Komisyonlarında görev alan İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli ile paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri bağlarda saha incelemeleri gerçekleştiriyor.

Yapılan incelemelerde bağlardaki verim durumu, ürün gelişimi ve sezonun genel seyri yerinde değerlendirilirken, elde edilecek verilerle Manisa'nın 2026 yılı üzüm üretim potansiyesi ortaya konulacak.

Hasat dönemi öncesinde tamamlanması planlanan çalışmalar sonucunda oluşturulacak sağlıklı ve güvenilir rekolte verilerinin, üreticilerden ihracatçılara kadar sektörün tüm paydaşlarının planlama süreçlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca rekolte tespit sonuçlarının, üzüm piyasasının sağlıklı şekilde yönlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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