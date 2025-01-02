Üye Girişi
Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Umudum kalmadı" deyip bıraktı
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia

Manisa'da 2024 Yılı Tarımsal Yatırımlara 66 Milyon TL Hibe

Manisa'da 2024 Yılı Tarımsal Yatırımlara 66 Milyon TL Hibe
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2024 yılı itibarıyla Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında tarım sektörüne toplam 66 milyon 919 bin 48 TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı. 12 proje uygulandı, 9 tesis faaliyete geçti.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk 2024 yılında Manisa tarımı için toplam 66 milyon 919 bin 48 TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Manisa'da 2024 yılında gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. 2024 yılında 12 adet projenin uygulamaya alınmış olduğunu kaydeden Öztürk; "12 adet projeden 9 adet projemiz tamamlanarak işletmeler faaliyete geçmiştir. 3 adet bitkisel ürün işleme tesisi ise fiziki olarak tamamlanmış olup sadece işletmelerin çalışmasıyla ilgili evrakların tamamlanması beklenmektedir. Ekonomik yatırımlar 2024 yılı hibeye esas proje maliyeti 110 milyon 855 bin 100 TL olup, tüm yatırımlar tamamlandığında 55 milyon 427 bin 550 TL hibe ödenmiş olacaktır. Aralık 2024 tarihi itibariyle tamamlanmış olan 9 adet tesisin hibeye esas proje maliyeti 83 milyon 360 bin 950 TL olup, yatırımcılarımıza 41 milyon 680 bin 475 TL ödeme yapılmıştır. 8 adet zeytinyağı tesisi ve 1 adet balık üretim tesisi faaliyete geçmiş ve söz konusu tesislerde toplam 134 kişiye istihdam sağlanmıştır" dedi.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında verilen destekleri açıklayan Öztürk, "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlar konusunda ise 11 adet proje programa alınmış, 10 adet projenin uygulaması tamamlanmış ve yatırımcılarımızın hesabına 4 milyon 804 bin 79 TL yatırılmıştır. 1 adet projenin uygulaması devam etmektedir. 2024 yılı program kapsamında desteklemeden faydalanan küçük aile işletmelerimize uygulama sonunda;5 adet balya makinesi, 4 adet mısır silaj makinesi, 8 adet yem karma makinesi, 3 adet yem ezme makinesi, 2 adet süt soğutma tankı, 120 adet yem kilit sistemi, 27 adet hayvan kaşıma fırçası, 18 adet havalandırma ve 10 adet suluk aile işletmelerimizde alımı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sulamalar için verilen destekler hakkında bilgi veren Öztürk, "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konusunda ise 2024 yılında 19. Etap kapsamında toplam 158 adet bireysel sulama projesi uygulanmış ve 20 milyon 434 bin 494 TL hibe çiftçilerimizin hesabına yatırılmıştır. Proje uygulaması ile yaklaşık 14 bin dekar arazi modern basınçlı sulamaya açılmıştır. İlimizde 2024 yılı sonu itibariyle Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında toplam 66 milyon 919 bin 48 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
img

Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
img

Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman? Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.