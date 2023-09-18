Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da yol yapım çalışmalarına başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesinde Durasıl-Sarnıç-Kabaağaçkıran mahallelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik yol üzerinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 2023 yılı asfalt sezonu hedefi için belirlediği 750 kilometrelik hedefini aşan ve adım adım 850 kilometreye ilerleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesinde 25 kilometrelik güzergahta yol yapım çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek, Durasıl Mahalle Muhtarı Ali Rıza Durmuş, Sarnıç Mahalle Muhtarı Harun Doğan, Kabaağaçkıran Mahalle Muhtarı Yüksel Durgut ile birlikte asfalt çalışmalarının başladığı güzergahta incelemelerde bulundu. Yol yapım çalışmalarının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA