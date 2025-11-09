Haberler

Manisa 19. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Yoğun İlgi

Manisa 19. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Yoğun İlgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da düzenlenen 19. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dört gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda, çiftçiler ve üreticiler yeni ürünler ve teknolojilerle buluştu.

Manisa 19. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dört gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen fuar, çiftçiler, üreticiler ve vatandaşların ilgisini topladı.

Tarım şehri Manisa'da geleneksel hale gelen ve 19 yıldır düzenlenen fuar, bu yıl da üreticiler ile firmaları bir araya getirdi. 6 Kasım Perşembe günü kapılarını açan fuar, 9 Kasım Pazar günü sona erdi. Çok sayıda firmanın katılım sağladığı organizasyonda binlerce tarımsal alet, ekipman ve araç sergilendi.

Tarım sektöründeki yeniliklerin tanıtıldığı fuarda, özellikle tarım makineleri, ekipmanları ve dijital tarım teknolojileri dikkat çekti. Bu yıl 140 firma ve 390 marka yer alarak üreticilere sulama sistemlerinden verim artırıcı teknolojilere kadar geniş bir yelpazede ürün sundu.

Ziyaretçiler, stantları gezerek yeni ürün ve teknolojileri inceleme fırsatı buldu. Özellikle Ziraat Bankası'nın yerli traktör alımlarında sunduğu yüzde 50 sübvansiyon kredisi, üreticilerin ilgisini çekti. Fuarda uygulanan çeşitli indirimlerin satışlarda rekor seviyelere ulaştığı öğrenildi.

TACK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, fuara bu yıl da ilginin büyük olduğunu belirtti. Simsaroğlu, 19 yıllık süreçte fuarın tarım sektörüne yön verdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl daha fazla firma ve markanın yer alacağı, daha çok üreticinin faydalanacağı bir fuar hedefliyoruz. Her yıl biraz daha gelişiyor, büyüyoruz. Sadece Manisa değil, çevre illerden de çok sayıda üretici için bir buluşma noktası oluşturduk. Geleneksel hale gelen fuarımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Fuarın önümüzdeki yıllarda da büyüyerek sektöre katkı sağlamaya devam etmesi hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
15 yaşında çocuğun kullandığı araç ikiye bölündü! 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı

15 yaşındaki çocuğun kullandığı araçtan geriye bu görüntü kaldı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.