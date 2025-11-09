Manisa 19. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Yoğun İlgi

Manisa 19. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dört gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen fuar, çiftçiler, üreticiler ve vatandaşların ilgisini topladı.

Tarım şehri Manisa'da geleneksel hale gelen ve 19 yıldır düzenlenen fuar, bu yıl da üreticiler ile firmaları bir araya getirdi. 6 Kasım Perşembe günü kapılarını açan fuar, 9 Kasım Pazar günü sona erdi. Çok sayıda firmanın katılım sağladığı organizasyonda binlerce tarımsal alet, ekipman ve araç sergilendi.

Tarım sektöründeki yeniliklerin tanıtıldığı fuarda, özellikle tarım makineleri, ekipmanları ve dijital tarım teknolojileri dikkat çekti. Bu yıl 140 firma ve 390 marka yer alarak üreticilere sulama sistemlerinden verim artırıcı teknolojilere kadar geniş bir yelpazede ürün sundu.

Ziyaretçiler, stantları gezerek yeni ürün ve teknolojileri inceleme fırsatı buldu. Özellikle Ziraat Bankası'nın yerli traktör alımlarında sunduğu yüzde 50 sübvansiyon kredisi, üreticilerin ilgisini çekti. Fuarda uygulanan çeşitli indirimlerin satışlarda rekor seviyelere ulaştığı öğrenildi.

TACK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, fuara bu yıl da ilginin büyük olduğunu belirtti. Simsaroğlu, 19 yıllık süreçte fuarın tarım sektörüne yön verdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl daha fazla firma ve markanın yer alacağı, daha çok üreticinin faydalanacağı bir fuar hedefliyoruz. Her yıl biraz daha gelişiyor, büyüyoruz. Sadece Manisa değil, çevre illerden de çok sayıda üretici için bir buluşma noktası oluşturduk. Geleneksel hale gelen fuarımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Fuarın önümüzdeki yıllarda da büyüyerek sektöre katkı sağlamaya devam etmesi hedefleniyor. - MANİSA