Manavgat'ta Keçiboynuzu Üretimi

Manavgat'ta 10 yıl önce fidan diken Ahmet Şen, yetiştirdiği keçiboynuzunu kilosu 2 dolardan satıyor. Keçiboynuzu üretimi masrafsız ve verimli olduğu için tercih ediliyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 yıl önce fidan dikerken çevresindekilerin kazanç sağlayamayacağı düşüncesiyle 'Sen deli misin' sözleriyle güldüğü Ahmet Şen, yetiştirdiği keçiboynuzunu kilosu 2 dolardan satıyor.

Manavgat'ta 10 yıl önce hazine arazisini kiralayarak keçiboynuzu fidanı diken çiftçi Ahmet Şen, ilk hasadı için hazırlıklarını tamamladı. İlk fidanı diktiğinde kazanç sağlayamayacağı düşüncesiyle kendisine gülenlerin keçiboynuzu diktiğini anlatan Şen, bazı üreticilerin 1 dönüm muz serası yerine 1 dönüm keçiboynuzu bahçesini tercih ettiğini söyledi.

500 KİLO VERİM VEREN AĞAÇ VAR

Keçiboynuzu üretiminin masrafsız olduğunu, sulama ve ilaçlamaya gerek duyulmadığını dile getiren Ahmet Şen, "Ben 10 yıl önce ektiğimde 'Deli misin?', diyen arkadaşlar oldu. Birkaç yıl sabırla bekledim, ağaçlara baktım. Keçiboynuzu ağaçları meyve vermeye başladı. Şimdi hasat zamanı. Ağaçlarımdan 50 ila 100 kilo meyve alacağım. 15-20 yıllık ağaçların 500 kiloya kadar verimi var" dedi.

1 KİLO KEÇİBOYNUZU 2 DOLAR

Topladığı keçiboynuzunu kilosunu 2 dolardan satan Şen, "Keçiboynuzunun kilosu 10 yıldır 2 dolar civarında. Keçiboynuzu kozmetik sektörünün yanı sıra sağlık ve ilaç sektöründe de kullanılıyor. Unu yapılıyor. Sağlıklı bir besin. Keçiboynuzu sıfır atık gıda ürünü. Keçiboynuzunun posası hayvan yemi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Şen'in bahçesini Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Aranmaz da ziyaret edip, üretim hakkında görüştü.