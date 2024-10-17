Manavgat'ta Geleceğin İşgücü Projesi Protokolü İmzalandı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "MATSO Geleceğin İşgücü Projesi" imza protokolü yapıldı. Proje ile iş gücü piyasasına daha donanımlı bireyler kazandırma amaçlanıyor.

MATSO, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "MATSO Geleceğin İşgücü Projesi" imza protokolü gerçekleştirildi. MATSO binasında gerçekleştirilen imza protokolü MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Sevim, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenay Günay arasında imzalandı. İmza protokolüne; MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen, Proje Yürütme Kurulu Üyesi Muammer Gök ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Dinçsoy ve MATSO Proje Sorumlusu Mustafa Nazım Güzel de katıldı. Proje ile öğrencilerin mesleki eğitimlerini desteklemek, iş gücü piyasasına daha donanımlı bireyler kazandırmak ve yerel işletmelerle iş birliğini güçlendirmek amaçlanıyor.

İmza protokolünde konuşma yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin önemine vurgu yaparak meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu vurguladı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eskisi kadar teknik eleman yetişmediğini kaydeden Başkan Güngör, "Son yıllarda teknik personel bulma konusunda sorunlar yaşıyoruz. MATSO olarak paydaşlarımızla birlikte bu projeyi hayata geçirerek kentimizde yetişen teknik personel sıkıntısına bir nebze de olsa çözüm olmaya çalışıyoruz. Proje ile öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini destekleyerek, iş gücü piyasasına daha donanımlı bireyler kazandırılmasına önem veriyoruz. Geleceğin iş gücünü hazırlamak amacıyla attığımız bu adımla, eğitim ile sektör arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Bu protokolün hem Manavgat iş dünyasına ve hem de eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manavgat Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Sevim ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek proje ile güzel bir ile güzel bir işe imza atacaklarını söyledi. Bu yıl ilk defa meslek liselerine olan ilginin arttığını ve daha fazla öğrenci tarafından tercih edildiği belirten Sevim, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. - ANTALYA