Manavgat Perşembe Pazarı, Turistlerin Akınına Uğradı

Otellerinden çıkan turistler minibüslerle akın akın bu pazara geliyor

Üç ilçedeki otellerde tatil yapan turistlerin gözdesi Manavgat Perşembe Pazarı oldu

Giyim, çanta, valiz ve hediyelik eşya alışverişi yapan turistler, esnafı mutlu etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Perşembe Pazarı yabancı turistlerin akınına uğradı. Otellerden gelen turistleri pazarda gören esnaf, sezonun en yoğun gününü yaşarken 2025 için umutlu olduğunu dile getirdi.

Manavgat ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük ikinci halk pazarı olan Perşembe Pazarı, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Özellikle Alanya, Serik ve Manavgat'taki otellerden minibüslerle pazara gelen turistler, alışverişleriyle pazara canlılık kattı.

"Sezonun başladığının en önemli göstergesi"

Antalya Caddesi üzerinde minibüslerden inerek pazara ulaşan turistler, giyim, çanta, valiz ve hediyelik eşya alışverişi yaptı. Ellerinde büyük poşetlerle pazar alanından ayrılan turistler, pazarcı esnafının da yüzünü güldürdü.

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük açık pazarı olan Pazartesi Pazarı'nın ardından ikinci sırada yer alan Perşembe Pazarı'nın bu sezonki en kalabalık günlerinden biri yaşandı. Esnaf, turizm hareketliliğini "sezonun başladığının en önemli göstergesi" olarak nitelendirirken, satışlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Gerek esnaflar gerekse ülke olarak buna ihtiyacımız var"

Pazar esnafı, "Turist yoğunluğu artık sezonun açıldığının en önemli göstergesi. İnşallah böyle devam eder ve güzel bir sezon geçiririz. Gerek esnaflar gerekse ülke olarak buna ihtiyacımız var. Eğer çok büyük aksilikler olmazsa bu yıl son yılların en güzel sezonunu geçireceğimize inanıyoruz. Yeni turizm sezonu ülkemize ve esnaflarımıza hayırlı olsun" sözleriyle beklentilerini paylaştı.

Pazarın girişindeki papağan turistlerin ilgi odağı oldu

Perşembe Pazarında çanta ve valiz satılan tezgahın girişinde bulunan papağan ise, turistlerden büyük ilgi görüyor. Tezgaha alış-veriş için gelen turistlerin yanı sıra tezgahın önünden geçen turistler, papağan ile fotoğraf çektirmeden geçmiyor.