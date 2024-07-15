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Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'e geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaşan Marella Discovery adlı kruvaziyerde 1850 yolcu ve 750 personel bulunuyor. Turistler, Marmaris'in turistik ve tarihi yerlerini ziyaret etti.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1850 yolcu ve 750 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1217'si bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. Marmaris'ten de 1498 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmaris Muğla Malta Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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