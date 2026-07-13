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"Aroya" kruvaziyeri Marmaris'e 3 bin 210 turist getirdi

'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'e 3 bin 210 turist getirdi
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Malta bayraklı kruvaziyer Aroya, İstanbul'un ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 210 turist getirdi. Turistler ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, bazıları cip safarisi ve Dalyan turuna katıldı. Gemi daha sonra Bodrum'a hareket edecek.

Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 210 turist geldi.

İstanbul ziyaretinin ardından rotasını Ege'ye çeviren 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 3 bin 210 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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