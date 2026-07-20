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Dev kruvaziyer Bodrum'a demirledi

Dev kruvaziyer Bodrum'a demirledi
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Malta bayraklı 'Aroya' kruvaziyeri, Bodrum Cruise Port'a demirledi. 2 bin 360 yolcu ve bin 116 personel taşıyan gemi, günübirlik ziyaretçilerin ilçe merkezindeki tarihi noktaları gezmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Dünyanın önde gelen kruvaziyer gemilerinden Malta bayraklı "Aroya", Bodrum Cruise Port'a demirledi. İstanbul Limanı'ndan gelen dev yolcu gemisi, ilçeye binlerce turisti getirdi.

335 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 360 yolcu ile bin 116 personel bulunduğu öğrenildi.

Bodrum'u günübirlik ziyaret edecek turistlerin ilçe merkezindeki tarihi ve turistik noktaları gezeceği, alışveriş yapacağı ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağı belirtildi.

"Aroya"nın akşam saatlerinde rotasını Yunanistan'ın Souda Bay Limanı'na çevireceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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