Haberler

Malezya menşeli kontrplak ithalatına uygulanan önlemde bir firmaya muafiyet tanındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli kontrplak ithalatına yönelik dampinge karşı önlemde 'Mentakab Veneer & Plywood Sdn. Bhd.' firması için muafiyet getirdi. Soruşturma sonucunda firmanın yeni ihracatçı olduğu ve haksız rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunmadığı tespit edildi.

Malezya menşeli kontrplak ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemde bir firmaya muafiyet getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Malezya menşeli kontrplak ithalatında yeni ihracatçı olan "Mentakab Veneer & Plywood Sdn. Bhd." firması için yürütülen gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar belirlendi.

Soruşturma sonucunda, firmanın yeni ihracatçı ve söz konusu eşyanın üreticisi olduğu ancak halihazırda bu ürüne yönelik önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyette bulunmadığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Malezya menşeli "kontrplak" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin söz konusu firma için sıfır olarak uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

Milletvekilini sokak ortasında defalarca bıçakladı
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! Dün gece ortalık alev aldı