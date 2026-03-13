Malezya menşeli kontrplak ithalatına uygulanan önlemde bir firmaya muafiyet tanındı

Malezya menşeli kontrplak ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemde bir firmaya muafiyet getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Malezya menşeli kontrplak ithalatında yeni ihracatçı olan "Mentakab Veneer & Plywood Sdn. Bhd." firması için yürütülen gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar belirlendi.

Soruşturma sonucunda, firmanın yeni ihracatçı ve söz konusu eşyanın üreticisi olduğu ancak halihazırda bu ürüne yönelik önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyette bulunmadığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Malezya menşeli "kontrplak" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin söz konusu firma için sıfır olarak uygulanmasına karar verdi.